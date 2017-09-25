إقبال “عادي” صباحا في استفتاء انفصال الاقليم الكردي بالعراق

فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الاثنين أبوابها أمام نحو خمسة ملايين ناخب للتصويت في استفتاء انفصال الاقليم الكردي شمالي العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية ومعارضة اقليمية ودولية واسعة.

ودعا رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني في بيان صدر في وقت متأخر مساء الأحد، الناخبين إلى المشاركة المسؤولة والهادئة والتصويت بـ”نعم” في الاستفتاء.

من جانبه، أعلن جهاز الاسايش (الامن الكردي) في الاقليم انه استكمل جميع الاجراءات من اجل سير العمل بأمان وهدوء في عملية الاقتراع التي ستستمر حتى السادسة مساء.

ويجري الاستفتاء في محافظات الاقليم الثلاثة، أربيل والسليمانية ودهوك، فضلا عن مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد والاقليم.

ومناطق النزاع تشمل محافظة كركوك وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).

ووفق معطيات مفوضية الانتخابات في الاقليم فإن بامكان أكثر من 5 ملايين ناخب المشاركة في عملية التصويت على الاستفتاء في 1730 مركز للاقتراع في 6746 محطة انتخابية.

وتشير المفوضية إلى أن العملية تغطيها نحو 400 مراقب دولي و2000 مراقب محلي و159 وسيلة اعلامية اجنبية مع 500 محلية، بالاضافة الى 23 الفا و564 مراقب من الكيانات السياسية.

وترفض الحكومة العراقية بشدة الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.

وهددت الحكومة باتخاذ “خطوات” لحفظ وحدة البلاد في مواجهة استفتاء الانفصال، فيما طالبت الاقليم بتسليم المنافذ الحددية والمطارات باعتبارها تخضع لسلطة الحكومة الاتحاددية.