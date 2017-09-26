احتراق مسجد وسط السويد.. ومؤشرات على أن الحريق مفتعل

تعرض مسجد في مدينة “أوربرن” وسط السويد، فجر الثلاثاء، لحريق مفتعل حسب ما تظهر المؤشرات الأولية.

وأفاد رئيس إطفائية المدينة “أولف جاكوبسن”، في تصريح صحفي، بأن فرق الإطفاء بذلت ما بوسعها لإطفاء النيران، لكن المسجد بات غير صالح للاستخدام نهائيا.

ولفت جاكوبسن إلى عدم سقوط ضحايا جراء الحريق، فيما بين أن الأدلة التي تم جمعها تشير إلى أن الحريق متعمد.

وراقب المئات من المسلمين عملية إطفاء الحريق، في حين لم يتمالك إمام المسجد نفسه وفاضت عيناه بالدموع.

وأنشأ المسجد عام 2007 في حي فيفالّا، ويتسع لـ 250 شخصًا؛ حيث كان مسلمو المدينة يؤدون صلواتهم فيه.