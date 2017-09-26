بعد طول انتظار.. السماح للنساء بقيادة السيارات في #السعودية

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء (26 أيلول/ سبتمبر 2017) أمرا ملكيا سمح للمرة الأولى بإعطاء رخص للنساء السعوديات لقيادة السيارات، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. وأفاد الإمر الملكي “أن أحكام نظام المرور بما فيها إصدار رخص القيادة ستطبق على الذكور والإناث على حد سواء”.

واستند القرار إلى رأي “غالبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة”. وتابع “أنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة”.

وأفاد الأمر الملكي نقلا عن العلماء أن “الدولة حارسة القيم الشرعية وتعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته”.

وأمر الملك بـ “تشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك على أن ترفع اللجنة توصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه”. وكانت السعودية البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من قيادة السيارة.

ويرى مراقبون أنه رغم السماح لها بقيادة السيارة، تبقى النساء في السعودية خاضعات لقيود متشددة في مجالات أخرى مثل حرية العمل أو السفر حيث تحتاج إلى موافقة الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن.