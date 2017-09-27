الخارجية الكويتية تؤكد موقف الكويت المبدئي الداعم لعراق موحد باستقلاله وسيادته

اكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم الاربعاء موقف دولة الكويت المبدئي الداعم لعراق موحد باستقلاله وسيادته وأمنه واستقراره.

‏وأعرب المصدر عن تمنياته بأن لا يؤثر الاستفتاء الذي جرى مؤخرا في اقليم كردستان على الجهود الجبارة التي يقوم بها العراق في تحرير أراضيه من براثن الارهاب وما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

كما اعرب عن قناعته بأن ادراك الأشقاء في بغداد وأربيل ووعيهم بضخامة التحديات وصعوبة المرحلة التي يمر بها وطنهم والمنطقة كفيلة باحتواء ما قد ينجم عن هذا الاستفتاء من تداعيات سلبية ‏في إطار الدستور و وحدة العراق متمنيا ان يبقى العراق الشقيق حرا وآمنا ومستقر وموحدا.