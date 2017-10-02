مجلس الوزراء : إضافة هيئة سوق المال لعضوية لجنة تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء احيط في اجتماعه الاسبوعي اليوم الاثنين علما بإحالة وكيل وزارة الدفاع جسار الجسار الى التقاعد بناء على طلبه.

وقال العبدالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المجلس اعتمد مشروع مرسوم بنقل الشيخ أحمد منصور الأحمد الجابر الصباح وكيلا لوزارة الدفاع.

وأضاف العبدالله إن مجلس الوزراء وافق اليوم الاثنين على مشروع مرسوم بتشكيل مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة، ويضم كلا من الدكتور راشد شبيب العجمي رئيسا وعبدالله محمد العفاسي نائبا للرئيس وأحمد عبدالله المطيران وأسعد ابراهيم الأنبعي وسميرة جاسم غريب اعضاء.

وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية.

واطلع المجلس في مستهل اجتماعه على الرسالة التي بعث بها سمو أمير البلاد إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والتي عبر فيها سموه عن التهنئة للحكومة إثر صدور قرار إعلان فوتسي راسل البريطانية العالمية برفع تصنيف بورصة الكويت من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، مشيداً بكل الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلت خلال السنوات الماضية من الجهات المعنية ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت وشركة المقاصة الكويتية، واستكمالها كافة المتطلبات وتوفير البيانات اللازمة للحصول على هذا التصنيف والتي أسفرت عن تحقيق هذا الإنجاز، وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم الاعتزاز والتقدير لتهنئة سموه الكريمة على هذا الإنجاز الطيب، مؤكداً ثقته في انعكاس هذه الخطوة إيجابا على البورصة في تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي والاستثماري والتي تشكل خطوة مهمة ومتقدمة لدولة الكويت اقتصاديا، ويأتي هذا الإنجاز في إطار ما تم تحقيقه على صعيد تنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي ، والتي ينتظر انعكاساتها الإيجابية على النشاط الاقتصادي العام.

ثم اطلع المجلس على تقرير المتابعة الأول للخطة السنوية 2018/2017 للفترة من (1 / 4 ـ 30 /6/ 2017) واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشئون الاقتصادية هند صبيح الصبيح أوضحت فيه عدد مشروعات الخطة والسياسات المتعلقة بالتنمية البشرية والمجتمعية والسياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والسياسات المتعلقة بالتنمية الإدارية، كما تضمن التقرير المشروعات الاستراتيجية وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية منها ما يتعلق بالجانب النفطي والصحي والتعليم، والبنية التحتية على مستوى كافة مناطق الكويت، بالإضافة إلى المشروعات الإسكانية، كما تضمن التقرير أهم التوصيات لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2018/2017.

وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في متابعة الخطة وإعداد هذا التقرير.

كما اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الدوري السابع للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية ـ يونيو 2017 والذي يوضح التطورات والإجراءات ذات الصلة بعمل اللجنة وبيئة الأعمال بالكويت، وتضمن التقرير الأعمال المنفذة والخطوات المقبلة، وقرر المجلس الموافقة على إضافة هيئة أسواق المال لعضوية اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية.

وعبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لانتخاب الدكتور سعود هلال الحربي مديراً عاماً للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والذي جاء تقديراً لما قدمه في مجال البحوث والدراسات في علوم متنوعة تسهم في إثراء المنظمة العربية للتربية والعلوم ، متمنياً للحربي دوام التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته في المجال الدولي.

ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بقرار خادم الحرمين الشريفين بالسماح بإصدار رخص قيادة السيارات للنساء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، منوهاً بهذه الخطوة الإيجابية التي من شأنها تعزيز مكانة المرأة ودورها الإيجابي الفاعل في مختلف الميادين بالمملكة، بما يعكس الرؤية الثاقبة والحكيمة التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، والتي تأتي في إطار الخطوات المتتابعة المشهودة تنفيذاً لرؤية السعودية 2030، وقد عبر المجلس عن بالغ الارتياح لما تشهده المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين من نهضة تنموية بارزة وإنجازات متميزة شملت مختلف المجالات وأصبحت محل تقدير وإعجاب عالمي.

كما أدان المجلس الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخراً في كل من: دولة أفغانستان الإسلامية، ومدينه ادمنتون غرب كندا، ومحطة القطارات بمدينة مرسيليا الفرنسية، وجمهورية الصومال ، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا الأبرياء، مؤكداً موقف الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره مهما كانت دوافعه وأسبابه، ومؤكداً أيضاً على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية البشعة تدينها شريعتنا الإسلامية السمحاء وترفضها كل المواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية.