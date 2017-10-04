تقرير: “تيلرسون” وصف “ترمب” بـ”الأحمق وأراد التقدم باستقالته

أفاد تقرير نشرته “إن بي سي نيوز” أن وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون” وصف الرئيس “دونالد ترامب” بـ”الأحمق” عقب اجتماع في وزارة الدفاع “بنتاجون” في العشرين من يوليو/تموز الماضي.

وأطلق “تيلرسون” هذه التصريحات أمام عدد من أعضاء فريق الأمن القومي لـ”ترامب” ومسؤولي الإدارة الأمريكية.

ونقلت “إن بي سي نيوز” عن ثلاثة مسؤولين قولهم إن “تيلرسون” كان على استعداد للتقدم باستقالته بعد تصريحات أطلقها “ترامب” في أحد الخطابات، ولكن نائب الرئيس “مايك بنس” تدخل لإثناء وزير الخارجية عن استقالته مطالبا إياه بالبقاء في منصبه عام على الأقل.

بدت التوترات بين وزير الخارجية و”ترامب” الأسبوع الماضي عندما صرح “تيلرسون” بأن الولايات المتحدة تحاول إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الكورية الشمالية.

ومع ذلك، كتب “ترامب” تغريدة على “تويتر” مفادها أن “تيلرسون” يضيع وقته وجهده في محاولة التفاوض مع زعيم كوريا الشمالية “كيم يونج أون” الذي وصفه بـ”رجل الصاروخ”.