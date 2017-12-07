مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مواقع متفرقة من الضفة الغربية

اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين، اليوم الخميس، وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن مواجهات اندلعت بمنطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضاف الشهود، أن شبان رشقوا الجيش الإسرائيلي بالحجارة.

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول، فقد اندلعت مواجهات على مدخل مدينتي البيرة ورام الله الشمالي، عند حاجز “بيت ايل”، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت على مدخل مدينة بيت لحم الشمالي، جنوبي الضفة، وأخرى بالقرب مدينة طولكرم (شمال)، ومدينة سفيت (شمال)، ولم يسجل إصابات في صفوف المتظاهرين.

وكانت القوى والفصائل الفلسطينية، قد دعت أمس الأربعاء، في بيان لها لتنظيم مسيرات حاشدة في مختلف محافظات الضفة تنديدا بالقرار الأمريكي.

وأعلن ترامب في خطاب متلفز من البيت الأبيض، الاربعاء، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.