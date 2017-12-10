محليات

مغردون بعد استبعاد د.جمال الحربي من وزارة الصحة: لا مكان لوزير إصلاحي يحارب “الفساد” في الحكومة

منذ 1 ساعة
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تفاعل مغردون مع الأسماء التي يتم تداولها للتشكيل الحكومي الجديد، مؤكدين أنه تشكيلة تحمل علامات استفهام كثيرة وتذهب الى حالة من عدم التعاون مع مجلس الأمة.

وربما كان وزير الصحة السابق د.جمال الحربي الاسم الاكثر تفاعلا بين المغردين الذي وصفوه بالوزير الاصلاحي والمحارب للفساد مشيرين الى أن “قوى الفساد واعلامهم انتصر باستبعاد اكثر وزير حارب المفسدين في الوزارة وطور من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت تغريدات المغردين معبرة عن الصدمة لاستبعاد الوزير د.جمال الحربي:

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