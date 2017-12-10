مغردون بعد استبعاد د.جمال الحربي من وزارة الصحة: لا مكان لوزير إصلاحي يحارب “الفساد” في الحكومة

تفاعل مغردون مع الأسماء التي يتم تداولها للتشكيل الحكومي الجديد، مؤكدين أنه تشكيلة تحمل علامات استفهام كثيرة وتذهب الى حالة من عدم التعاون مع مجلس الأمة.

وربما كان وزير الصحة السابق د.جمال الحربي الاسم الاكثر تفاعلا بين المغردين الذي وصفوه بالوزير الاصلاحي والمحارب للفساد مشيرين الى أن “قوى الفساد واعلامهم انتصر باستبعاد اكثر وزير حارب المفسدين في الوزارة وطور من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت تغريدات المغردين معبرة عن الصدمة لاستبعاد الوزير د.جمال الحربي:

والله صدمه اذا فعلا التشكيل الوزاري ليس موجود الدكتور جمال الحربي وخروجه من التشكيل مع الاسف نكافئه بأخلاصه من الوزارة بهذه الطريقةوالذي عمل الكثير واوقف عبث الكثير المتسلطين على العلاج بالخارج وغيره واحترام المواطن الكويتي وعمل له احقيه بالمستشفيات والمواعيد مثل هذا يستغنى عنه — JAMALMANJAL ALKHALDI (@Jamalq8q) ١٠ ديسمبر، ٢٠١٧

تشكيل حكومي تعيس لا يبشر بالخير خرج منه كفاءات كالدكتور جمال الحربي وياسر أبل ودخله المفتاح الانتخابي والمندوب — حسين علي عاشور (@HusainAshour) ١٠ ديسمبر، ٢٠١٧

عودة الوزيرة / هند الصبيح

وأنس الصالح

وخروج جمال الحربي والعزب

بأختصار حل مجلس الامة خلال 6 اشهر — فيصل خليفة الخليفة (@Abo_kahlifa) ١٠ ديسمبر، ٢٠١٧

فالح العزب

جمال الحربي شكرا لكل ماقدتموه في الوزاره السابقه فكنتم خير مثال للوزير الاصلاحي .. — محمد العماوي (@m7md_al3mawy) ١٠ ديسمبر، ٢٠١٧

د.جمال الحربي

دفاضل صفر

ياسر أبل

وغيرهم الكثير…. الكل يشهد بمثابرتهم وبأنهم تركوا بصمة في الوزارات التي تقلدوها، فلماذا تم الإستغناء عنهم بسهولة ؟؟#التشكيل_الحكومي_الجديد — حسن الصيدلي (@7asan_al_s) ١٠ ديسمبر، ٢٠١٧