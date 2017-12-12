اجتماع نيابي في مكتب المطير للتضامن مع محكومي #قضية_دخول_المجلس

اجتمع، اليوم الثلاثاء، في مكتب النائب محمد المطير 10 نواب من أعضاء مجلس الأمة وذلك للتضامن مع السجناء المحكومين في قضية دخول المجلس.

وهؤلاء النواب هم؛ محمد هايف، ثامر السويط، عمر الطبطبائي، الحميدي السبيعي، عبدالوهاب البابطين، أسامه الشاهين، عادل الدمخي، عبدالله فهاد، خالد العتيبي، والنائب نايف المرداس.

يذكر أن 15 عضوًا بمجلس الأمة كانوا قد قدموا طلبًا لعقد جلسة خاصة بالوحدة الوطنية والمصالحة ومناقشة الموضوع الخاص بالنواب والنشطاء المسجونين في قضية دخول مجلس الأمة، إلا أن الجلسة المخصصة لهذا الموضوع رفعت بسبب غياب الحكومة وفقد النصاب.

‏النواب المجتمعون هم:

‏محمد هايف

‏ثامر السويط

‏عمر الطبطبائي

‏الحميدي السبيعي

‏عبدالوهاب البابطين

‏أسامه الشاهين

‏د. عادل الدمخي

‏عبدالله فهاد

‏خالد العتيبي

‏نايف المرداس