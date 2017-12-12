العدساني والكندري عن الحكومة الجديدة: الوزراء تم اختيارهم بعيدًا عن الكفاءة وسنراقبهم

أصدر النائبان في مجلس الأمة رياض العدساني وعبدالكريم الكندري، اليوم الثلاثاء، بيانا حول التشكيلة الحكومية الجديدة.

وقال النائبان في البيان «إن الوزراء تم اختيارهم بعيدا عن الكفاءة، ومعيار الترضيات في الاختيار هو معيار خطير، والإصلاح يبدأ بتفعيل نصوص الدستور كاملة».

وأوضح النائبان في بيان أن «التشكيل الحكومي الجديد لم يتم فيه مراعاة الكفاءة باختيار بعض الوزراء، بل إن رئيس مجلس الوزراء قد تجاهل هذا الأمر مستخدماً معيار الترضيات وهو منحنى خطير لا يتسم بالفعالية في إدارة السلطة التنفيذية». وحذرا من أن «يتم التعيين أو الاختيار بالمؤسسات والهيئات والجهات التابعة للدولة بناءً على المصالح الشخصية أو التنفيع السياسي وغيرها من الأمور السلبية».

وفيما يلي البيان الصادر من النائبين: