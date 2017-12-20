صحيفة: نيمار إلى الريال

كشفت تقارير إخبارية الأربعاء، أن احتمالية رحيل البرازيلي نيمار عن ناديه الحالي باريس سان جيرمان لينضم إلى ريال مدريد الصيف المقبل تزداد، وهناك مساعي لأن يحل لاعب يوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا محله.

وأشارت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية إلى أن شقيق ديبالا ووكيل أعماله، ماريانو، كان في زيارة إلى باريس أخيراً ويعتقد أنه اجتمع مع مسؤولي البي إس جي لكي يجعل باولو ينضم للنادي حال رحيل نيمار عنه.وأضافت أن ماريانو أخبر باولو لدى عودته من باريس إلى تورينو قائلاً: “نيمار سينضم إلى ريال مدريد وأنت ستحل محله”.وتقول الصحيفة إن اليوفي بعد معرفته بهذا الأمر، كثف اتصالاته مع الأرجنتيني لكي يتوصل لاتفاق لتجديد تعاقده معه مجدداً.وأبرزت كورييري ديلا سيرا أن نادي “السيدة العجوز” يسعى منذ وقت لأن يدفع باولو لتغيير وكيل أعماله نظراً لمساعيه لرحيل شقيقه إلى ناد آخر.جدير بالذكر أن الأرجنتيني (24 عاماً) الملقب بـ”الجوهرة” جدد عقده مع اليوفي في أبريل (نيسان) الماضي ليستمر بموجبه مع الفريق حتى صيف 2022.في حين تعاقد بي إس جي مع نيمار (25 عاماً) الصيف الماضي مقابل مبلغ ضخم وصل إلى 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.وكان المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، أنتيرو هنريك، قد انتقد تصرف رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، خصم فريقه في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لحديثه عن رغبته في جلب نيمار وبأن النادي “الملكي” هو الأنسب للبرازيلي لتحقيق هدفه المتمثل في الفوز بجائزة الكرة الذهبية.