حبس شيرين عبدالوهاب 6 أشهر بتهمة الإساءة لمصر

قضت محكمة جنح المقطم المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، بالحبس 6 أشهر للمطربة شيرين عبد الوهاب بتهمة الإساءة لمصر.

وكان هاني جاد المحامي، أقام جنحة مباشرة، اختصم فيها المطربة شيرين عبد الوهاب، ونقابة المهن الموسيقية، موضحًا: في إحدى حفلات شيرين طلبت إحدى الحضور منها سماع أغنية “ماشربتش من نيلها”، فردت المطربة عليها: “هيجيلك بلهارسيا”، واستطردت “اشربي مياه أفيان أحسن”.

وأضافت الدعوى، بأنه في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة على تنشيط السياحة، تهكمت المطربة بأسلوب فظ، الأمر الذي أضحك الجمهور بصورة تعني إهانة للدولة المصرية.

وطالب مقيم الدعوى بتطبيق نص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والمضافة بموجب القانون رقم 122 لسنة 1957، والتي عدلت بقانون رقم 34 لسنة 70، والتي تنص على “يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو بث دعايات مثيرة، كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن”.