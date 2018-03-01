آخر أخبار إصابة نيمار : سيخضع لعملية جراحية في البرازيل

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء، أن لاعبه نيمار سيخضع لعملية جراحية في البرازيل “في نهاية الأسبوع”، لمعالجة التواء في الكاحل وشق في مشط القدم، وهي الإصابة التي تعرض لها الأحد.

وقال النادي الباريسي في بيان مساء الأربعاء “بعد فترة علاج أولية لثلاثة أيام بحسب بروتوكول طبي صارم، تم اتخاذ قرار مشترك بين الجهازين الطبيين لباريس سان جرمان والمنتخب البرازيلي. بالتوافق مع اللاعب، تقرر أن يخضع نيمار جونيور لعملية جراحية في البرازيل في نهاية الأسبوع”.

وكان أغلى لاعب في العالم يطارد بونا سار مهاجم مرسيليا عندما أصيب وغادر الملعب محمولا على محفة قرب نهاية اللقاء، الذي انتهى بالفوز 3-صفر باستاد بارك دي برينس.

وسيغيب عن إياب دور الستة عشر في دوري أبطال اوروبا أمام ريال مدريد في السادس من مارس. وخسر الفريق الباريسي 3-1 في مباراة الذهاب في العاصمة الاسبانية.

وسجل نيمار 28 هدفا وصنع 16 مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، رغم أنه قدم أداء مخيبا أمام ريال باستاد سانتياغو برنابيو قبل أسبوعين