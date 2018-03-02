وزراء الصحة العرب يدرسون حظراً واسعاً على التدخين

دعا مجلس وزراء الصحة العرب، أمس، إلى حظر التدخين بكافة أشكاله في الأماكن العامة والمغلقة، وحظر الدعاية أو الإعلان أو الترويج عن التبغ ومنتجاته ومشتقاته، ورفع هذا القرار إلى القمة العربية المقبلة لاعتماده، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وليس واضحاً إذا كانت القمة العربية يمكن أن تعتمد مثل هذا الحظر، علما بأن عدداً من الدول العربية استحدث قوانين تمنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة من قبل، لكن الحزم في تطبيقها اختلف من دولة إلى أخرى. ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة لعدد المدخنين في العالم العربي، كشف مسح لمنظمة الصحة العالمية أن التدخين يزداد انتشاراً في دول الشرق الأوسط وأن تدخين «الشيشة» صار جزءاً من العادات الاجتماعية في دول بالمنطقة.

عل صعيد آخر، ناشد مجلس وزراء الصحة العرب، في ختام أعمال دورته الـ49 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة برئاسة الأردن، الدول الأعضاء توفير الخدمات الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لدعم قطاع الصحة في اليمن بالتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. كما طلب المجلس من أمانته الفنية الإسراع في تقديم الدعم المقرر إلى وزارة الصحة الصومالية والبالغ 100 ألف دولار أميركي، خصماً من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية، بحسب الوكالة الألمانية. ودعا المجلس الدول العربية إلى دعم اتحاد الممرضين والممرضات والقابلات العرب لتفعيل دوره والنهوض بقطاعات التمريض في الوطن العربي.