سفارة الكويت بواشنطن تدعو للحذر من العاصفة “رايلي”

أهابت ‎سفارة دولة الكويت في واشنطن بالطلبة والمواطنين الكويتيين الموجودين في شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية والمناطق الواقعة ضمن المسار المحتمل للعاصفة رايلي والأحوال الجوية السيئة المترتبة عليها خلال الأيام القليلة القادمة أخذ الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم وسلامة من معهم.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم الجمعة انها تتمنى الأمن والسلامة لجميع الطلبة والمواطنين مؤكدة ضرورة اتباع كافة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية الأمريكية المعنية والتي تتعلق بمواجهة هذة العاصفة وتأمين سلامتهم.

‎وفي هذا الصدد حثت السفارة المواطنين والطلبة على الاستمرار بالتواصل معها وذلك لاطلاعها على ما قد يطرأ على وضعهم في مواجهة هذة العاصفة اما بالاتصال على السفارة مباشرة أو المكتب الثقافي في العاصمة واشنطن وذلك على الأرقام التالية: ‎رقم طوارئ سفارة دولة الكويت في واشنطن 12022620758+ ‎رقم طوارئ المكتب الثقافي في واشنطن 12023642104+ رقم طوارئ المكتب الصحي في واشنطن 12023202415+ رقم طوارئ المكتب العسكري في واشنطن 12028180666+ .