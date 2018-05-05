واشنطن: عمليات إجلاء في هاواي عقب ثوران بركان (كيلوا)

واشنطن – 4 – 5 (كونا) — أجبر ثوران بركان (كيلوا) بولاية هاواي الامريكية الكثير من سكان الجزيرة على الفرار من منازلهم اليوم الجمعة بعد ازدياد نشاط الحمم البركانية ومستويات غاز ثاني أكسيد الكبريت بفعل البركان حسبما أفادت هيئة الإطفاء في الولاية.

وقد ثار البركان أمس الخميس حيث أدت قوة اندفاع البخار والرماد نحو السماء إلى قيام السلطات في هاواي بعمل إجلاء الزامي للسكان في منطقة البركان.

وقالت وكالة الدفاع المدني في هاواي في تغريدة على (تويتر) إن هناك “نافورة بركانية نشطة” وأنها أمرت بإجلاء السكان.

وقال مرصد براكين هاواي إن درجة حرارة الحمم يمكن أن تصل إلى 1150 درجة مئوية وتنتشر على بعد أقل من 10 أمتار من الشق البركاني لافتا إلى أنه قد تحدث شقوق جديدة تؤدي لثوران إضافي للبركان وانتشار جديد للحمم البركانية.

ونصحت السطات في هاواي كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي بمغادرة المنطقة بسبب التهديدات المتزايدة للغازات المنبعثة من البركان.