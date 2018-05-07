“الصندوق الكويتي” يقرض فيتنام 4 ملايين دينار

تم اليوم في هانوي التوقيع على اتفاقية قرض بين جمهورية فيتنام الإشتراكية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً مقداره أربعة ملايين دينار كويتي ، (أي ما يعادل حوالي 13.6مليون دولار أمريكي) ، للإسهام في تمويل مشروع التنمية الريفية متعددة الأغراض للأقليات العرقية في التجمعات السكانية الفقيرة في مقاطعة “سن من” (إقليم “ها زانغ”). ويجدر بالذكر أن الصندوق يعتمد كليا على موارده الذاتية في تقديم قروضه ومساعداته التنموية.

وقد وقع على إتفاقية القرض ، نيابة عن جمهورية فيتنام الإشتراكية ، تران سوان ها – وكيل وزارة المالية ، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية هشام إبراهيم الوقيان – نائب المدير العام ، وقد شهد حفل التوقيع السفير الدكتور/ عدنان الأحمد – سفير دولة الكويت لدى جمهورية فيتنام والسيد/ وليد شملان البحر – المدير الإقليمي لدول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي في الصندوق .

يهدف المشروع المقترح إلى دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في مقاطعة “سن من” بإقليم “ها زانغ” ، وذلك من خلال بناء وتطوير البنية التحتية الأساسية لتحسين حركة المرور وإستخدام مصادر المياه في منطقة المشروع بكفاءة وإعادة هيكلة الاقتصاد المحلي ، والمساهمة في خفض الفقر .

يتكون المشروع من الأعمال المدنية لتشييد طرق ريفية ، ومنظومات ري زراعي ، بالإضافة إلى الخدمات الإستشارية ووثائق العطاءات ، والإشراف على التنفيذ ، وخدمات

إدارة تنفيذ المشروع وتدقيق الحسابات وتأمين الأعمال ، والتعويضات اللازمة لإستملاكات الأراضي .

ويجدر بالذكر أنه بتقديم هذا القرض ، فإنه سيكون القرض الخامس عشر الذي يقدمه الصندوق إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية ، حيث سبق أن قدم لها الصندوق أربعة عشر قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 49.7 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 169 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات ، كما قدم لها الصندوق معونة فنية واحدة بقيمة حوالي 84 ألف دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 285 ألف دولار أمريكي) خصصت لإعداد دراسة في قطاع التصنيع الزراعي .