وسائل إعلام: الكويت تتميز بموقفها بشأن قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ‏

أشارت قناة “روسيا اليوم” عبر حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي الى ما وصفته تميز الكويت في ردة الفعل على قرار الرئيسي الأميركي الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران.

جاء ذلك عقب اصدار الخارجية الكويتية بيانا أعربت فيه عن دعمها للاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة “5+1” في عام 2015، على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه.

وأشار نائب وزير الخارجية الكويتية خالد الجارالله، في تصريح أدلى به مساء أمس عقب مشاركته في حفل السفارة الإيطالية بعيدها الوطني، إلى أن بلاده رحبت بالصفقة النووية منذ البداية.

وأوضح الجارالله أن الاتفاق النووي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشددا على أن وجوده أفضل من غيابه.

وجاءت هذه التصريحات تعليقا على إعلان ترامب أمس عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات المجمدة بموجب هذه الصفقة على طهران، وذلك رغم دعوات حلفاء واشنطن إلى الحفاظ على الاتفاق المبرم بين إيران ومجموعة “5+1” إثر مفاوضات ماراثونية في عام 2015.