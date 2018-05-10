“التربية”: حرمان 463 حالة من أداء اختبارات الصفين ال10 وال11

قالت وزارة التربية الكويتية اليوم الخميس إن عدد حالات الحرمان في اختبارات الفترة الدراسية الثانية للصفين ال10 وال11 منذ انطلاقتها الأحد الماضي وحتى الآن بلغ 463 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان عدد حالات الحرمان في منطقة (مبارك الكبير) التعليمية بلغ 70 حالة بينما بلغت في منطقة الجهراء التعليمية 42 حالة وفي منطقة الفروانية التعليمية 254 حالة.

وأوضحت أن عدد حالات الحرمان في منطقة العاصمة التعليمية بلغت 12 حالة فيما بلغ عدد حالات الحرمان بمحافظة الاحمدي 80 حالة وفي منطقة حولي التعليمية خمس حالات فقط.

وأكدت (التربية) رفضها القاطع لمحاولات الغش وأنها عازمة على تطبيق لائحة الاختبارات الجديدة التي تتعقب مستخدمي الهواتف الذكية والسماعات في لجان الاختبارات.