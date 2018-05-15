أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بيانا في الذكرى ال70 لنكبة فلسطين هذا نصه:

تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الـ ٧٠ لنكبة فلسطين، في وقت تزداد فيه الهجمة على الشعب العربي الفلسطيني من قبل العصابات الصهيونية الإرهابية المحتلة للأراضي العربية، دون أن يكون هناك موقف أممي ودولي رادع لمثل هذه السياسات والممارسات.

كما يتزامن مع هذه الذكرى المشؤومة، نقل مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وافتتاحها في مدينة القدس، في حين يشهد الجانب الآخر من فلسطين المحتلة، تظاهرات مليونية، صدح فيها شعبنا العربي الفلسطيني المناضل بتمسكه بحقه بهذه الأرض، وبحقه في العودة، في ظل مجزرة صهيونية ضد شعبنا، سفكت فيها دماء الشهداء والأطفال.

سبعون عاما مضت، والشعب العربي الفلسطيني يواصل مقاومته المشروعة بشتى الوسائل، متمسكا بإيمانه التام بأحقيته بكامل أرضه ووطنه، الذي لا بديل عنه.

إن المرحلة المقبلة تستلزم تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية بكافة أبعاده، دون تردد، نحو عمل جاد يوقف الغطرسة الصهيونية ومن يغذيها، ولتفعيل الأدوات التي تدفع باسترداد كامل الأراضي العربية المحتلة، عبر دعم الكفاح النضالي الفلسطيني بكامل أساليبه، ورفض كل مشاريع الاستستلام، ومناهضة التطبيع بجميع صوره وأشكاله.

إن المنبر الديمقراطي الكويتي إذ يؤكد على وقوفه الكامل مع الشعب العربي الفلسطيني، فإنه يطالب القوى والفصائل السياسية الفلسطينية بتوحيد صفوفها وجهودها وقوتها وفق برنامج وطني ديمقراطي تحرري، ويرفض كافة الحلول الاستسلامية التي تروج لها العديد من الأنظمة، ويدفع باتجاه تحرير كامل الأراضي المحتلة، ومطالبا الأنظمة والحكومات بوقفة جادة لنصرة الشعب الفلسطيني العربي، وأن ترد للقضية الفلسطينية اعتبارها على أساس أن كل فلسطين أرض عربية، وأن كل القدس عاصمتها.