ضرورة التمسك بمقاومة المحتل ورفض التطبيع بكافة أشكاله

أصدرت حركة العمل الشعبي (حشد) حول الذكرى السبعين للنكبة هذا نصه :

أصبحت القضية الفلسطينية منذ منتصف شهر مايو لعام 1948 جزءاً رئيسيا من هوية وثقافة وتفكير المواطن العربي والمسلم والإنسان بشكل عام، فكلما زاد عمر النكبة زاد تجذر القضية الفلسطينية في العقل والذاكرة والوجدان . وفي ذكرى العقد السابع من النكبة، تعيش الأمة العربية والإسلامية أحد أخطر تداعياتها المتمثلة في نقل السفارة الأمريكية إلى مقرها الجديد في القدس المحتلة بالقرب من حي جبل المكبر ، وذلك أمام صمت غالبية الحكومات العربية التي انشغلت في إدارة تمهيد عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، وكذلك عن المقاومة ومختلف اشكالها .

إن مأزق الدعم الشعبي و الإنساني لدور المقاومة المدنية بتنوعها ( مقاطعة الكيان الصهيوني ، إحياء ذكرى النكبة ، الدفاع عن الهوية و الأرض ، المسيرات المنظمة ، مواجهة الحواجز والمعيقات ) هو نتاج لنكبة عربية حديثة عنوانها الرئيس ( عقلنة العلاقات مع الكيان الصهيوني !! ) في وقت استنكرت فيه الانسانية ما حل بالشعب الفلسطيني من اعتداءات صهيونية لا سيما في ( مسيرة العودة الكبرى ) ارتقى فيها 52 شهيداً ونحو 2400 جريح حتى الآن.

ولقد أفضى هذا التناقض بين موقف الشعوب العربية وحكوماته إلى ترسخ قناعة لدى قيادات الكيان الصهويني بأن رؤساء الدول المحيطة بالكيان المحتل لا يشكلون أي عائق أمام التطبيع بخلاف الرأي العام في الشارع العربي الذي يعتبر سدا منيعا امام تلك التوجهات.

وبناء على ماسبق ، تدعو الحركة الشعبية الدستورية (حشد) إلى ضرورة التمسك بخيار المقاومة ورفض التطبيع بكافة أشكاله، كما تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وتاريخه الذي يواجه محاولات اعلامية مبرمجة لتزييفه واعادة صياغته بشكل يخدم التوجهات الداعمة لعملية التطبيع ، وهذا يتطلب في الوقت نفسه إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وتوحيد الصفوف والجهود لمواجهة مختلف التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية وتؤثر عليها سلبا.

كما تدعم حركة العمل الشعبي (حشد) دعوة السفارة الفلسطينية بدولة الكويت للاعتصام في ذكرى النكبه المقرر اقامته اليوم الثلاثاء الموافق 15 مايو 2018 في تمام الساعة 7م في مقر السفارة الفلسطينية في منطقة بيان، وذلك تأكيدا على رفض إجراءات نقل السفارة الامريكية إلى مدينة القدس، ورفضا للتعامل الوحشي والهمجي من قبل الكيان الصهيوني لاخواننا المشاركين في مسيرة العودة الكبرى الذي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات المصابين.

عاشت فلسطين حرة أبية

حركة العمل الشعبي (حشد)

حرر في دولة الكويت في يوم الثلاثاء ٢٨ من شعبان ١٤٣٩ ه الموافق 15 مايو 2018