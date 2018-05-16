دويم المويزري: حكم النقي يشمل ازدراء الاديان والإساءة للرسول وأمهات المؤمنين

أكد المحامي دويم المويزري أن الحكم الصادر ضد المغرد حمد النقي بالسجن ١٠ سنوات قضى منها حوالي ٦ سنوات قبل أن يخرج مؤخرا بعفو خاص لم يكن فقط لإدانته بالإساءة للدول كما التبس عند البعض، ولكنه أدين أيضا بالإساءة للرسول وأصحابه وأمهات المؤمنين.

جاء ذلك في رد المويزري على استفسار الناشط نهار الهاجري عبر “تويتر” عن تفاصيل القضية.

وعرض المويزري وهو المحامي الذي تقدم بشكوى ضد النقي في رده الأحكام الصادرة ضد النقي والتي تؤكد ادانته بالقضايا سالفة الذكر.

وقال المويزري في رده على الهاجري : اخوي نهار محكمة أول درجه أدانت النقي بالتعدي على الاسلام ودول الخليج وتم استئناف الحكم وتمت إدانته بالتعدي علي الرسول وأصحابه وأمهات المؤمنين وهذا الدليل الاحكام القضائية.

الغالي دويم المويزري@lawyerdweem

بما إنك المحامي إللي رفع قضيه ضد حمد النقي شاتم الرسول ﷺ وأمنا عائشة وصحابته

وحُكم بـ١٠ سنوات#سؤال

هل الحكم يشمل إساءته للنبي ﷺ وآله وصحبه

أم أن الحكم لإساءته لدول صديقه وبُرأ من الإساءة للنبي ﷺوأمنا عائشة وصحبه كما يروج أهل التدليس والدجل ؟! — نهار الهاجري (@NaharaIhajre) ١٥ مايو ٢٠١٨

اخوي نهار محكمة اول درجه ادانة النقي بالتعدي علي الاسلام ودول الخليج وتم استئناف الحكم وتمت ادانته بالتعدي علي الرسول وامهات المؤمنين وااصحابه وهذا الدليل الاحكام القضائيه pic.twitter.com/pOiq9GWj6z — دويم المويزري (@lawyerdweem) ١٥ مايو ٢٠١٨

يعني إللي أفهمه طال عمرك إن محكمة أول درجه برأته من الشق الأول

وإستأنفت أنت والنيابة العامة من أجل إدانته بالشق الأول

وحكمت محكمة الإستئناف لصالحك ولصالح النيابة العامة وأدين بتهمة الإساءة لرسول الله ﷺ وأمنا عائشة والصحابة وأيدت محكمة التمييز حكم الإستئناف في هذا الخصوص ؟ — نهار الهاجري (@NaharaIhajre) ١٥ مايو ٢٠١٨