جرائم وقضايا

دويم المويزري: حكم النقي يشمل ازدراء الاديان والإساءة للرسول وأمهات المؤمنين

منذ 2 ساعتين
أضف تعليق

أكد المحامي دويم المويزري أن الحكم الصادر ضد المغرد حمد النقي بالسجن ١٠ سنوات قضى منها حوالي ٦ سنوات قبل أن يخرج مؤخرا بعفو خاص لم يكن فقط لإدانته بالإساءة للدول كما التبس عند البعض، ولكنه أدين أيضا بالإساءة للرسول وأصحابه وأمهات المؤمنين.

جاء ذلك في رد المويزري على استفسار الناشط نهار الهاجري عبر “تويتر” عن تفاصيل القضية.

وعرض المويزري وهو المحامي الذي تقدم بشكوى ضد النقي في رده الأحكام الصادرة ضد النقي والتي تؤكد ادانته بالقضايا سالفة الذكر.

وقال المويزري في رده على الهاجري : اخوي نهار محكمة أول درجه أدانت النقي بالتعدي على الاسلام ودول الخليج وتم استئناف الحكم وتمت إدانته بالتعدي علي الرسول وأصحابه وأمهات المؤمنين وهذا الدليل الاحكام القضائية.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق