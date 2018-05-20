وزير التربية: للطلاب الحق في مراجعة اجاباتهم لضمان تحقيق أفضل النتائج

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي حرص الوزارة على توفير كافة السبل والامكانات لأداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي (2017/2018) في أجواء مناسبة ومريحة لجميع الصفوف والمراحل التعليمية.

وأوضح الدكتور العازمي في تصريح صحفي عقب جولة تفقدية على بعض لجان اختبارات الصف ال12 التي انطلقت اليوم الاحد أن الاختبارات انطلقت في أجواء مطمئنة ومريحة في جميع اللجان مبينا أنها شملت نحو 39 ألف طالب وطالبة في المناطق التعليمية كافة وبجميع أنواع التعليم العام والخاص والديني.

وأشار الى أن الوزارة ستمنح كل طالب حقه من خلال التدقيق في الإجابات لضمان تحقيق أفضل النتائج بالتزامن مع تطبيق الاختبار المريح وتوفير الأجواء المثالية للطلبة لتجنبهم رهبة الامتحانات وإشعارهم بالجو الأسري.

وثمن الدور الرائد والكبير الذي تقوم به الادارات المدرسية والمراقبون والملاحظون وأعضاء الكنترول الأدبي والعلمي وكافة المشاركين والعاملين خلال فترة الاختبارات.

وذكر أن تصحيح الاختبارات سيتم أولا بأول في الكنترول المركزي للوزارة لافتا الى أن الوضع طبيعي ولم ترد أي شكاوى بشأن الأسئلة التي تعد في مستوى التحصيل الطلابي.

واعرب عن تمنياته بأن تحقق النتائج النهائية الأهداف المنشودة “التي يطمح اليها أبناؤنا الطلبة والطالبات وأولياء الأمور”.

ودعا العازمي الطلبة والطالبات الى بذل الجهد والمثابرة والمذاكرة بجد واجتهاد لتحقيق اهدافهم وطموحاتهم الساعين اليها مبينا ان التعليم الحقيقي اداة فاعلة في بناء الكوادر البشرية المؤهلة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشملت جولة الدكتور العازمي التفقدية مدرستي بيبي السالم الثانوية (بنات) واحمد بشر الرومي الثانوية (بنين) للاطلاع والاطمئنان على سير عمل اللجان ورصد أي ملاحظات قد تواجه الطلبة والطالبات.