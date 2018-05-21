اشرب قمر الدين في #رمضان واحصل على 10 فوائد صحية

قمر الدين من المشروبات ذات الشهرة الكبيرة في رمضان و يكثر تناوله من الكثير من الصائمين ولقد تعرفنا من قبل إلى فائدة الأفطار على التمر الهندي و فائدة الأفطار على التمر . ولكن حاول ان تتناوله دائمًا حتي في الايام العاديه ليس فقط في رمضان وذلك لإنه مصدر لعديد من الفوائد لصحتك …
واليوم نتعرف على فائدة الأفطار على مشروب قمر الدين
1- أثبتت الدراسات أن 100 غرام من قمر الدين يمد الجسم بأكثر من 40% لما يحتاجه من فيتامينات طيلة اليوم فمثلا هو يمد الجسم بـــ 8% من فيتامين جــ و 6% من فيتامين ب و 3% من فيتامين ب1
2- يقلل قمر الدين الشعور بالظمأ والجفاف ولكن إذا كان خفيف وغير مركز و مضاف إلية الكثر من السكر .
3-ينظم عمل الأمعاء وينصح بتناوله قبل الأكل .
4- يعالج قمر الدين الإسهال وغزارة الطمث وسوء الهضم .
5- يقوي الاعصاب و يقي الجسم من التعب الأرهاق .
6-يزيل الأرق وينشط نمو الأطفال ولذا ينصح بتناوله الأطفال الذين يقبلون على الصيام .
7- مفيد جداً للمصابين بفقر الدم والرياضين وأصحاب الأعمال المرهقة والنساء الحوامل .
8ـ يفتح الشهية ولذلك هو مفيد لمن يعانون من عدم الرغبه في الأكل على الأفطار .
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