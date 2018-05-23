الرئيس الفلبيني: نحن الآن على ما يرام الآن مع الكويت.. لقد استوفيت شروطي لكن أنتظر “ضمان” تطبيقها

وجه الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي شكره وتقديره إلى حكومة الكويت لـ«موافقتها على الشروط التي طالب بها لحماية العمال الفلبينيين في الدولة الخليجية»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية، لكن وسائل إعلام فلبينية أخرى أوردت أن «الرئيس لم يوقع بعد على رفع الحظر الشامل على إرسال العمال إلى الكويت»، مشيرة إلى أنه «لا يزال ينتظر من الكويت ضمان تلبية مطالبه»

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أن الرئيس الفلبيني قال خلال خطاب له احتفالا بالذكرى الـ 120 للبحرية الفلبينية: «بصراحة، أود أن أشكر بشكل خاص حكومة الكويت لإعطائنا هذه الشروط مع مكان أفضل لعمالنا الأجانب».

وأضافت الوكالة نقلا عن الرئيس: «نحن بخير الآن مع الكويت.. تم استيفاء شروطي.. وقد أظهرت الحكومة الكويتية الشجاعة في مواجهة التحدي الذي نواجهه».