“النقد” السعودية: إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) اليوم الاربعاء انه سيتم إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي في التداول اعتبارا من يوم غد الخميس.

واضافت (ساما) في بيان ان التعامل بالريال الورقي من الإصدارات السابقة المتداولة حاليا سيستمر جنبا إلى جنب مع الريال المعدني حتى يتم سحبه من التداول وفق خطة زمنية محددة ومعدة لذلك.

وأوضحت أنها أولت إصدارها السادس الذي تم سكه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اهتماما كبيرا وعناية فائقة مستعينة بدراسات متعمقة ومستفيضة عن آخر ما توصلت له تقنية صناعة النقود المعدنية في العالم.

واضافت انها قامت بسك فئات هذا الإصدار وفق أفضل المعايير الفنية والتقنية المستخدمة في هذا المجال وأفضل التصاميم التي تكفل رواجها وقبولها لدى المتداولين حيث جاءت بأحجام صغيرة وأشكال وألوان جميلة تختلف عن التصاميم السابقة من العملة المعدنية.

وذكرت ان الإصدار السادس تضمن سبع فئات هي الريال المعدني ومضاعفاته وأجزاؤه من فئة هللة واحدة وخمس هالات و10 هالات و25 هللة و50 هللة وفئة ريال وريالين.

وقامت مؤسسة النقد منذ إعلانها عن طرح الإصدار السادس من العملة المعدنية بتجهيز البنية التحتية لجميع فروعها المنتشرة بالمملكة وذلك بتأمين الآلات التي تكفل سهولة وسلاسة تداول العملة المعدنية وإعادة تدويرها مثل آلات العد والفرز وآلات القبول وآلات التغليف وغيرها من آلات العملة المعدنية.

وحثت المؤسسة بحسب البيان جميع البنوك التجارية على تهيئة البنية التحتية لتفعيل تداول العملة المعدنية وذلك بتوفير آلات الفحص والعد عالية السرعة في فروعها ومراكز النقد التابعة لها وتوفير آلات قبول إيداع العملة المعدنية بحيث يمكن لعملاء البنوك إيداع العملة المعدنية مباشرة في حساباتهم شأنها في ذلك شأن العملة الورقية.

وأكدت المؤسسة أن العملة المعدنية جزء رئيس لا يتجزأ من العملة الوطنية يتم تداولها إلى جانب العملة الورقية وأن رفض تداولها يعرض المخالفين للعقوبات التي نصت عليها الأنظمة والقوانين مضيفة أن قرار إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي له اثار ايجابية كثيرة على مستوى اقتصاد الفرد والاقتصاد الكلي.