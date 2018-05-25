“الداخلية” تعلن انتشال جثمان الشهيد #سعود_المسلم من قبل سفينة تابعة الجيش الكويتي

أعلنت وزارة الداخلية انتشال جثمان المواطن سعود المسلم في منطقه أرياق الدرر (جنوب -شرقي البلاد) من قبل سفينة تخص الجيش.

ووجهت «الداخلية» في بيان اليوم خالص الشكر والتقدير إلى القوة البحرية في الإدارة العامة لخفر السواحل والعمليات المركزية وشركة نفط الكويت وفرق الإنقاذ التطوعي والإنقاذ البحري، كما شكرت جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية والجهات كافة التي تطوعت وساهمت في مساندة الجيش الكويتي ووزارة الداخلية في العثور وانتشال جثمان الفقيد.وتوجهت الوزارة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد والشعب الكويتي، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته.