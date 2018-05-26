السعودية تعيد 10 آلاف رأس ضان سوداني مصابة بتسمم “دموي”

أعادت المملكة أكثر من 10 آلاف رأس من الضأن السوداني عقب اكتشاف إصابتها بتسمم دموي فضلاً عن وجود حالات نفوق وصفت بالكبيرة جداً.

وقام ميناء جدة الإسلامي خلال الأسبوع الجاري، بإعادة إحدى البواخر ” مرزوقة كي” والتي تحمل 10,885 رأساً من الضأن قادمة من السودان عقب الكشف عليها واتضاح إصابتها بأعراض إكلينيكية وحالات نفوق.

في سياق متصل ذكرت تقارير سودانية أن عضو البرلمان السوداني، محمود عبدالجبار تقدم بطلب لرئيس البرلمان إبراهيم عمر لاستدعاء وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة أرور بشأن الشحنة المعادة من السعودية، معتبراً أن ذلك يؤثر على سمعة الماشية السودانية في الأسواق العربية والعالمية.

وتساءل إبراهيم عمر في طلبه عن أسباب عدم تطعيم المواشي قبل تصديرها والإجراءات التي قامت بها سلطات الحجر الزراعي تجاه هذا الأمر سيما وأن الضأن يجب أن يُطعم ضد المرض المعني.