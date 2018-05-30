“إعادة الهيكلة” الكويتي يبدأ مشروع تدريب الطلبة الصيفي يوليو المقبل

أعلن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة اليوم الأربعاء تنظيم وتنفيذ مشروع تدريب الطلبة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لموسم الصيف الذي ينطلق في الأول من شهر يوليو وينتهي في الثاني من أغسطس المقبلين.

وقال مراقب تدريب الطلبة في إدارة تنمية القوى العاملة في البرنامج طارق الكندري في تصريح صحفي ان المشروع التدريبي حصد نتائجه المثمرة وحقق الكثير من الأهداف المتمثلة في تغيير مفاهيم العمل لدى أبناء الجيل الحالي وتوجيه خريجي الجامعات والكليات والمعاهد والمرحلة الثانوية نحو العمل في شركات ومؤسسات ومصانع القطاع الخاص المختلفة بكل قطاعاتها.

وأوضح ان البرنامج استطاع هذا العام أن يطرح المشروع بشكل آخر عبر التسجيل الإلكتروني في الموقع واختيار مكان التدريب وتحميل الأوراق والمستندات عبر الموقع وذلك مواكبة للتكنولوجيا وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور وكذلك لتسهيل الإجراءات على المستفيدين الراغبين في الالتحاق بالمشروع التدريبي.

وعن شروط الالتحاق بمشروع التدريب لفصل الصيف أفاد الكندري ان الطالب يجب أن يكون كويتيا ومقيدا إما في المرحلتين الثالثة والرابعة في التعليم الجامعي أو في المرحلة الثانية في الكليات والمعاهد التي لا تتجاوز مدة الدراسة فيها عامين دراسيين إضافة الى الطلبة المقيدين ضمن المرحلتين 11 و12 من التعليم الثانوي.

وبين انه يشترط ألا يكون الطالب مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعليه أن يكون متفرغا للمشاركة في أوقات البرنامج التدريبي على الفترتين إما الصباحية أو المسائية بمعدل أربع ساعات يوميا إضافة إلى اجتيازه أكثر من نصف المقررات المطلوبة.

ودعا الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمشروع التدريبي الى زيارة الموقع الالكتروني المخصص والتسجيل وتحميل الأوراق واختيار الفرص المناسبة آليا حسب رغبة المتدرب اذ يستمر التسجيل فيه حتى 9 يونيو المقبل.

وأكد الكندري ضرورة تحميل المستندات في موقع التسجيل وهي صورة البطاقة المدنية وصورة شخصية للطالب وصورة عن آخر مؤهل دراسي أو شهادة لمن يهمه الامر من الجهة التعليمية التابع لها تفيد بالمرحلة الدراسية المقيد بها حاليا اضافة الى نموذج تحويل راتب صادر من البنك برقم الحساب والآيبان واسم فرع البنك لصرف مكافأة مالية للمنتظمين بالدورة.

وأشار إلى انه سيتم اختيار رغبات الترشح على الفرص التدريبية بعد التسجيل وإدخال البيانات وتحميل الأوراق من الموقع الإلكتروني وبعدها سيتم التأكد من تحقق الشروط من قبل المختصين وسيتم اعتماد الفرص المناسبة آليا وسيتم استبعاد الطلبة غير المستوفين للشروط

وبعد الاعتماد سيتم ترشيح الأسماء للجهات المشاركة وسيتم إجراء المقابلات الشخصية مع المتدربين وبعد الانتهاء واعتماد الفرص من قبل المختصين بإمكان المتقدم سحب نموذج اعتماد التسجيل من الموقع الالكتروني.

وأعرب الكندري عن شكره للشركات الداعمة للمشروع عبر توفير فرص تدريبية مثمنا دورها الوطني في دعم الشباب وتمكينه.