النيابة العامة #السعودية : “عملاء السفارات” اعترفوا بتعاملهم مع جهات معادية

أعلنت النيابة العامة في السعودية أن المتهمين فيما يعرف بـ”عملاء السفارات” اعترفوا بـ”التواصل والتعاون مع منظمات وأفراد معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة”.

ونقلت صحيفة “سبق” المحلية عن النيابة العامة أن المتهمين قاموا بعملية التجنيد لـ”للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج”.

وأكدت الصحيفة ارتفاع عدد المتهمين بالقضية إلى 17 شخصًا تم الإفراج عن ثمانية منهم، فيما استمر إيقاف تسعة هم خمسة رجال وأربع نساء.

وكانت صحيفة عكاظ المحلية نقلت عن محامين وخبراء بالقانون قولهم إنه في حال ثبوت الاتهامات ضد المتهمين، فقد تتراوح الأحكام التي يمكن أن تصدر بحقهم بين السجن 3 أعوام إلى 20 عامًا، وأضافوا أن العقوبات قد تصل القتل تعزيرًا في حال أثبتت التحقيقات تهمة خيانة الوطن والتآمر عليه.