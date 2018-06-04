MBC‬⁩ تتصدر خلال ⁧‫رمضان⁠ ⁠‬⁩ بـ 164.2 مليون مشاهد

احتلت قناة MBC 1 أعلي قنوات المشاهدة عربيا خلال شهر رمضان، بحوالي 164.2 مليون مشاهد، فيما حاز مسلسل «عوض أبا عن جد» والذي يعرض في القناة، علي أعلي نسبة مشاهدة ضمن البرامج بشهر رمضان بحوالي 32.7 ملايين مشاهد.

وأظهر تقرير لمجموعة «روتانا» لرصد أعلي المشاهدات في الـ 11 يوما الأولي من شهر رمضان الجاري، تفاوت أعداد المشاهدين بين القنوات الأعلي مشاهدة؛ حيث جاءت قناة SBC ثانيا بفارق كبير بينها وبين MBC 1، بتحقيقها مشاهدين يصلون إلي حوالي 59.4 ملايين.

وبحسب التقرير، حلّت MBC 1 أولا من حيث نسب المشاهدين بواقع أكثر من ربع المشاهدين علي القنوات العربية برمضان وبنسبة %28.4 من المشاهدين تلتها السعودية الأولي بحوالي %9.3.