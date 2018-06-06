البرازيل تسلم ألمانيا مرمى الـ (٧-١) التاريخي من أجل “عمل خيري”

سلمت إدارة استاد مينيراو البرازيلي أحد مرميي الملعب الأسطوري لألمانيا أمس الثلاثاء، وكان هذا الملعب قد شهد فوز المنتخب الألماني التاريخي بنتيجة 7-1 على نظيره البرازيلي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2014.

وكشف المسؤولون أنه من المقرر أن يتم إرسال مرمى ملعب مينيراو، الذي يقع في ولاية بيلو هوريزونتي البرازيلية، إلى متحف الاتحاد الألماني لكرة القدم بمدينة دورتموند الألمانية، في إطار عمل خيري يهدف إلى دعم بعض المشروعات الاجتماعية في البرازيل.

وقالت رئيسة العلاقات المؤسسية لملعب منيراو، لودميلا إكسيمينيس، خلال حدث التسليم الذي جرى على أرضية الملعب: «للأسف لا يمكننا أن نغير التاريخ، ولكننا وجدنا طريقة من خلال هذه المباراة لدعم أشخاص من كل مكان في الدولة من خلال موارد تم جمعها في ألمانيا والتي سيتم تخصيصها بنسبة 100% إلى مشروعات اجتماعية في البرازيل».

ويكفل هذا الاتفاق جمع مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف يورو (116 ألف دولار) لصالح المشروعات المذكورة.

والمرمى الذي تم تسليمه لألمانيا هو مرمى منتخب البرازيل خلال الشوط الأول من الدور قبل النهائي لمونديال 2014، والذي تلقت شباكه 5 أهداف، فيما سيتم وضع المرمى الآخر في المتحف البرازيلي لكرة القدم ببيلو هوريزونتي.

وتهدف المبادرة أيضاً إلى إرسال شبكة المرمى إلى ألمانيا مقطعة إلى 8150 جزء من أجل جمع تبرعات مقابل كل قطعة.

وسوف يحصل كل شخص يتبرع بمبلغ 71 يورو (الرقمان اللذان يتكون منهما نتيجة اللقاء)، على جزء من شبكة المرمى المذكور.

ويتوقع منظمو هذه المبادرة أن تصل أموال التبرعات إلى 500 ألف يورو (580 ألف دولار).