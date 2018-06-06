مصدر مسؤول بالخارجية الكويتية يؤكد عمق العلاقات الكويتية الامريكية

الكويت – 6 – 6 (كونا) — أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية ان ما أشارت إليه إحدى الصحف المحلية من عبارات توحي بعدم ارتياح الإدارة الأمريكية لموقف دولة الكويت في مجلس الأمن حيال بعض القضايا المطروحة على المجلس لا يعبر عن طبيعة وعمق العلاقات الكويتية الأمريكية ومدى التنسيق الجاري بين البلدين باعتبارهما ضمن تحالف استراتيجي ويربطهما شراكة استراتيجية على كافة المستويات فضلا عن التشاور القائم بينهما في إطار مجلس الأمن.

جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء حول ما نشر في إحدى الصحف المحلية بشأن ما دار خلال لقاء سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

وأشاد المصدر بالدور الذي يقوم به السفير الشيخ سالم الصباح في تعزيز علاقات البلدين وبما يربطه بمسؤولي الإدارة الأمريكية من صلات وطيدة واحترام متبادل يتم من خلالها التواصل وفق أطر التحالف الاستراتيجي الذي يربط البلدين. (النهاية) ن ف ع