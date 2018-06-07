الفلكي السعدون: مربعانية الصيف “البوارح” تبدأ اليوم وتستمر حتى 16 يوليو

قال الفلكي والمؤرخ عادل السعدون ان البلاد تشهد اليوم الخميس بدء مربعانية الصيف او البوارح وتستمر 39 يوما أي حتى 16 من يوليو المقبل.

وأضاف السعدون ان المربعانية تقع ضمن موسم الثريا والتويبع والجوزاء الأولى وفيها ثلاثة نجوم أو أنواء وهي نوء الثريا ونوء الدبران (التويبع) ونوء الهقعة وكل نوء يستمر 13 يوما.

وأوضح أن هذه الفترة تسمى أيضا بالبارح الكبير أو بارح الثريا وستشرق الثريا فجر غد لكن لاتشاهد لأنها قريبة من الشمس حتى 13 يونيو الجاري اذ يمكن مشاهدتها.

وذكر أنه تغلب على هذه الفترة الرياح الشمالية الغربية السريعة التي تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومترا أحيانا وتكون محملة بالغبار وهي رياح حارة جافة اذ تقدم من الأراضي الشمالية الغربية الصحراوية الجافة وقد تتخللها أيام سكون وأحيانا تهب الرياح الجنوبية الشرقية المحملة بالرطوية نظرا إلى عبورها على المسطح المائي من الخليج العربي.

وعزا السعدون هبوب الرياح الشمالية الغربية إلى وجود المنخفض الهندي الموسمي الذي ينشط في هذه الفترة مبينا أن هبوب الرياح الشمالية من المناطق ذات الضغط المرتفع الشمالية بسبب برودتها النسبية وعند مرور الرياح بالمسطحات الترابية الحارة في الصحراء العربية التي تقع بين العراق وسورية وشمال السعودية ترتفع معها حرارتها فتكون حارة جافة.