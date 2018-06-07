العفاسي : مكرمة من خادم الحرمين لحج 1000 من البدون هذا العام

أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي موافقة السلطات السعودية على تمكين عدد ألف من فئة البدون لأداء فريضة الحج لموسم حج هذا العام 1439 هـ

وأكد الوزير العفاسي بأن هذه الموافقة جاءت بمكرمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وبين العفاسي بأنه تم تقديم طلب الموافقة من الوزارة على حج البدون إلى وزارة الحج السعودية في وقت مبكر و التي قامت بدورها برفع الطلب إلى المقام السامي للحصول على الموافقة ، وتم بحمد الله الموافقة على الطلب.

وبهذه المناسبة وجه الوزير العفاسي جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هذه الموافقة الكريمة كما شكر الوزير العفاسي وزير الحج على جهوده وجهود وزارته في الحصول على تلك الموافقة وما يقومون به من خدمات تجاه ضيوف الرحمن كما شكر العفاسي جهود سفير دولة الكويت في المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الاحمد الصباح حيث قام بجهود كبيرة للحصول على هذه الموافقة.

وبين العفاسي بأن الوزارة ستقوم بعدة إجراءات لتمكين البدون من أداء فريضة الحج لهذا العام بما في ذلك الحصول على سعر مناسب مراعاة للجوانب الإنسانية لهذه الفئة وحرصا من الوزارة على أداء هذه الشريحة لفريضة الحج وتحقيق الركن الخامس للاسلام .