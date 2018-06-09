الخطوط الجوية الكويتية تطلق 3 رحلات أسبوعيا إلى طرابزون التركية

قال مسؤول تركي اليوم السبت ان الخطوط الجوية الكويتية أطلقت أولى رحلاتها الجوية المباشرة من الكويت إلى ولاية طرابزون التركية السياحية على أن تطلق ثلاث رحلات أسبوعيا.

وقال مدير دائرة الثقافة والسياحة في طرابزون علي أيواز أوغلو أثناء زيارته قسم الرحلات الخارجية بمطار طرابزون شمال تركيا إن “الرحلات الجوية الثلاث التي ستتواصل على مدى فصل الصيف تظهر زيادة الاهتمام بالسياحة في طرابزون”.

وأكد أيواز أوغلو في تصريحاته للصحفيين أهمية بدء الخطوط الجوية الكويتية رحلات مباشرة إلى طرابزون خاصة فيما يتعلق بالنشاط السياحي في الولاية.

وأضاف أن الخطوط الجوية التركية ستسير هي الأخرى ثلاث رحلات من الكويت إلى طرابزون بعد عيد الفطر.

وأفاد المسؤول التركي بأن 120 سائحا قدموا على متن الرحلة الأولى من الكويت إلى طرابزون.

وأشار إلى أن عدد الرحلات الخارجية المجدولة إلى طرابزون بلغ خلال العام الماضي 869 رحلة متوقعا ارتفاعها خلال العام الجاري إلى ألف رحلة.

وأوضح أن الولاية التركية استقبلت خلال العام الماضي 2ر2 مليون سائح مؤكدا أنهم يستهدفون رفع هذا العدد إلى ثلاثة ملايين خلال العام الجاري.