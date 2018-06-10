سمو أمير البلاد يتوجه إلى السعودية لحضور اجتماع سبل دعم الأردن

بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن مساء اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لحضور اجتماع سبل دعم المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها والذي سيعقد بمدينة مكة المكرمة.

وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى أحمد الكندري وكبار المسؤولين بالدولة.

هذا ويرافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.