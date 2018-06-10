الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه (جازان)

قال المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه (جازان).

وأوضح المالكي في بيان صحفي اليوم الاحد أنه “في الساعة 09ر20 بالتوقيت المحلي رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة”.

وذكر أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (جازان) مستهدفا المناطق المدنية وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراضه ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن تكون هناك أية إصابات.

وأضاف المالكي أن “هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارين الأممين (2216) و (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي”.

وشدد على أن اطلاق الصواريخ باتجاه المدن والقرى المؤهولة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.