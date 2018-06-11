إليسا لأول مرة في الرياض

تستضيف المملكة العربية السعودية، أول حفل غنائي للمطربة اللبنانية إليسا، على أراضيها.

وسيقام الحفل في السادس عشر من حزيران الجاري، تزامنا مع احتفالات عيد الفطر، في مركز الملك فهد الثقافي، في العاصمة السعودية الرياض.

وستحيي إليسا حفلها في نفس اليوم الذي ستحيي فيه المطربة المصرية، أنغام أولى حفلاتها في السعودية.

وسيكون حفلتي أنغام وإليسا في السعودية، مخصصتين للنساء فقط.

وعقبت إليسا على غنائها لأول مرة في السعودية قائلة: “إن غنائي في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى هو حدث جميل متشوقة للغاية له، إذ سيكون يوم السبت المقبل لا ينسى مع ذلك الجمهور الذي سألتقيه للمرة الأولى”.