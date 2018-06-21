روسيا 2018 رياضة

“الأوروبي لكرة القدم” ينفي طلبه مقابلة تركي آل الشيخ: لن نعرفك بالأساس

منذ 4 ساعات
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نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن يكون رئيس الاتحاد، ألكسندر تشيفرين، طلب مقابلة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، مؤكدين أنهم لا يعرفونه بالأساس، كما لا يوجد سبب للمقابلة.
جاء ذلك، رداً على تغريدة لتركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والتي ذكر فيها أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طلب لقاءه، لكنه رفض لأنه شخص متلون.

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