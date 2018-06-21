“الأوروبي لكرة القدم” ينفي طلبه مقابلة تركي آل الشيخ: لن نعرفك بالأساس

نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن يكون رئيس الاتحاد، ألكسندر تشيفرين، طلب مقابلة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، مؤكدين أنهم لا يعرفونه بالأساس، كما لا يوجد سبب للمقابلة.

جاء ذلك، رداً على تغريدة لتركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والتي ذكر فيها أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طلب لقاءه، لكنه رفض لأنه شخص متلون.

أيضا يحاول رئيس الاتحاد الأوروبي لقائي وأقول له بوضوح أنني لا أحب الرجال المتلونيين، إذا أردت اللقاء يجب أن يكون موقفك واضحاً من الاحتكار وتسييس الرياضة الذي تقوم به شركة بي إن التي تجبرونا على مشاهدتها دون مراعاة لشعور 30مليون سعودي والدول العربية ضاربين برأيهم عرض الحائط

5⃣ — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢١ يونيو ٢٠١٨