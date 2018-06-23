المكسيك وكوريا الجنوبية.. حلم التأهل

لتقي منتخبا كوريا الجنوبية والمكسيك اليوم على ملعب «روستوف أرينا»، جنوب روسيا، في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في المونديال، ويأمل المكسيكيون في خطف بطاقة التأهل فيما يتمسك الكوريون بحلم التأهل عن طريق تحقيق نتيجة إيجابية اليوم، وانتظار لقاء ألمانيا في ختام لقاءات المجموعة.

وفجر المنتخب المكسيكي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الألماني، حامل اللقب، 1 – صفر الأحد الماضي على ملعب استاد لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو في مباراته الأولى بالمجموعة، ويتطلع إلى مواصلة انطلاقته عبر مباراته أمام كوريا الجنوبية والوصول إلى النقطة السادسة بعد أدائه القوي أمام المنتخب الألماني.

وظل الفوز المفاجئ للمنتخب المكسيكي على نظيره الألماني أبرز عناوين الصحف المكسيكية خلال الأيام الماضية، واستحوذ على عناوين الصفحات الأولى بالصحف، ويأمل المنتخب المكسيكي، الذي يدربه المدير الفني خوان كارلوس أوزوريو، تحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة انطلاقته نحو التأهل إلى دور الستة عشر، بجانب محو آثار العقوبة التي فرضت بحقه بسبب سلوك جماهيره خلال المباراة الأولى.

تحليل

وكشف عدد من المسؤولين بإدارة المنتخب المكسيكي الاعتماد على ( تحليل البيانات ) في جميع مراحل إعداد الفريق للمباريات ، وان هذه البيانان تكون ( مفيدة جدا ) للمدرب ، وخاصة وان البيانات المطروحة تتناول أداء كل المنتخبات وكافة تفاصيل الفرق التي سيواجها المنتخب في مرحلة المجموعات ، وأيضا الخصوم المحتملين في دور 16.

وفي المقابل لم يفقد نمور كوريا الجنوبية الأمل بالتأهل الى دور الـ 16 رغم خسارته المباراة الأولى بالمجموعة منذ أيام أمام السويد ووجود ألمانيا حامل اللقب في المجموعة نفسها.

والفوز اليوم ينعش آمال الكوريين في تجاوز دور المجموعات للمرة الثانية في مشاركاته الخمس الأخيرة، بعد 2002 حين بلغ نصف النهائي على أرضها، و2010 حين انتهى مشواره عند ثمن النهائي، ويعلم الكوريون أن أي خسارة أخرى ستطيح بآماله في البقاء. ويرتدي المنتخب الكوري اليوم القميص الأحمر وكان ارتدى الأبيض في لقاء السويد.

تشجيع

ويخسر المنتخب الكوري مدافعه بارك جوو-هو بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في مباراة السويد، ولن يستطيع اللحاق بأي مباراة في المونديال، حيث يبتعد عن الملاعب 3 أسابيع، وسيلعب مكانه الظهير الأيسر كيم مين-وو، ويواصل بارك جوو-هو البالغ عمره 31 عاما التواجد مع منتخب بلاده «مشجعا» لزملائه في الفريق وفقا لقرار مسؤولي المنتخب.

وأغضبت «تقنية الفيديو» العديد من الجماهير الكورية الذين اعتبروها ظلمت منتخب بلادهم الذي خسر ضربة البداية أمام السويد بسبب هذه التقنية، التي احتسب عن طريقها ركلة جزاء للسويد جاء منها هدف المباراة الوحيد، وكان الحكم جويل أجيلار لم يحتسب ركلة الجزاء في البداية ثم عدل عن قراره بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو.

نتائج

حقق ممثلو القارة الآسيوية نتائج متفاوتة في المونديال الحالي، إذ فازت إيران واليابان على المغرب (1-صفر) وكولومبيا (2-1) في المجموعتين الثانية والثامنة تواليا، بينما خسرت السعودية مباراتها الأولى في المجموعة الأولى بخماسية نظيفة أمام روسيا المضيفة، واستراليا بنتيجة 1-2 أمام فرنسا في المجموعة الثالثة، وخسر منتخب كوريا الجنوبية من السويد 1 – 0 في المجموعة السادسة.