روخو يمنح الأرجنتين “قبلة الحياة المونديالية”

سجل ماركوس روخو هدفا متأخرا اقتنص به منتخب الأرجنتين فوزا عصيبا على نيجيريا بنتيجة 2-1، الثلاثاء، وأفلت من وداع كأس العالم 2018 من الدور الأول.

وسجل المدافع الأيسر روخو الهدف في الدقيقة 86، مستغلا عرضية بافون، بعدما كانت المباراة تسير نحو التعادل 1-1.

وافتتح النجم ليونيل ميسي التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 14 بهدفه الأول في المونديال الروسي، وعادلت نيجيريا بهدف لفيكتور موزيس في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

وتلتقي الأرجنتين في الدور المقبل مع فرنسا، في مواجهة صعبة أخرى للاعبي المدير الفني خورخي سامباولي.

وفي المباراة الثانية، أنهت كرواتيا دور المجموعات بالعلامة الكاملة بتحقيقها فوزها الثالث تواليا والقضاء على أمل أيسلندا.

واقتنص الكروات الذين لعبوا بالفريق الرديف، الفوز بنتيجة 2-1 في روستوف، لتواجه في ثمن النهائي الدنمارك التي أنهت المجموعة الثالثة في المركز الثاني.