رحيل فؤاد سيزغين.. أحد أشهر مؤرخي العلوم الإسلامية الأتراك

توفي المؤرخ التركي المشهور عالميًا، فؤاد سيزغين، يوم السبت عن عمر ناهز 95 عامًا.

وأبلغ ماجد تشيتين كايا، رئيس ملجس مؤسسة أبحاث تاريخ العلوم في الإسلام، وكالة الأناضول بوفاة سيزغين في المستشفى حيث كان يتلقى العلاج.

وقال تشيتين كايا: “إنني حزين جدًا لموت مثل هذا العالم القيّم، بغض النظر عن عمره. لقد كان عالمًا مميزًا جدًا”.

وأضاف أن سيزغين تبرع للدولة التركية بمتحف ومكتبة لا تُقدّران بثمن.

وُلِدَ سيزغين في ولاية بيتليس شرقي تركيا في عام 1924. ودرس في كلية الرسائل بجامعة إسطنبول، حيث نال شهادة الدكتوراة باللغة العربية والأدب.

واصل سيزغين دراساته في جامعة فرانكفورت بألمانيا في عام 1960، بعد وقوع انقلاب عسكري في تركيا.

وكرّس المؤرخ التركي الكبير جزءًا كبيرًا من وقته لدراسة وتصنيف الإسهامات العلمية للعلماء المسلمين والعرب على مرّ تاريخ. وكتب في ذلك كتبًا ومقالات.

أسس سيزغين مؤسسة البحث في تاريخ العلم في الإسلام في عام 2010، بهدف دعم أنشطة متحف إسطنبول لتاريخ العلوم والتكنولوجيا في الإسلام.

وفي عام 2013، أسس سيزغين كذلك معهد تاريخ العلم في الإسلام في جامعة السلطان محمد الفاتح بإسطنبول.