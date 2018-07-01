ميسي غادر معسكر الأرجنتين وحيدا الى وجهته الخاصة

غادر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، مقر إقامة منتخب بلاده، وذلك بعد الخروج من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأكدت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية أن ميسي غادر مقر الإقامة وحيدًا، بعد الهزيمة من فرنسا في دور الـ16.

وأضافت أن هناك عدد من اللاعبين غادروا أيضًا، مثل ويلي كاباييرو، إيفر بانيجا، ماركوس روخو، جونزالو هيجواين وخافير ماسيكرانو.

وأشارت إلى أن من غادروا قرروا الذهاب إلى وجهاتهم الخاصة دون انتظار باقي البعثة.

وأوضحت أن بعثة منتخب التانجو ستغادر روسيا يوم الاثنين متجهه إلى بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين.