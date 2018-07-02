“الخطوط الكويتية”: خطأ أثناء نقل طائرة معروضة للبيع تسبب في ضرر بسيط بمحركها

قالت الخطوط الجوية الكويتية إنه تم صباح اليوم الإثنين سحب إحدى طائراتها الخارجة عن الخدمة والمعروضة للبيع من طراز بوينغ «777» للانتقال الى ساحة المبنى «T4»، وبسبب خطأ إجرائي من الفريق الفني المشرف على نقل الطائرة وبعد وقوفها مقابل الجسر المؤدي للمبنى لامس جزء من محركها الجسر، ما أدى الى ضرر بسيط في سطح المحرّك تجري صيانته حالياً.

وأضافت في بيان أنه تم فتح تحقيق فني حول الموضوع ووقف المتسببين بالخطأ الإجرائي عن العمل إلى حين الانتهاء من التحقيق، مؤكدة أن ذلك لن يؤثر إطلاقاً على حركة اسطولها العامل في خطة التشغيل.

ولفتت الشركة إلى الحرص على تطبيق قواعد السلامة لطائراتها وركابها ولن تتهاون في المحاسبة والمساءلة لأي مقصّر أو متسبب بالخروج عن هذه القواعد شاكرين للجميع اهتمامهم بناقلهم الوطني.