الدب “تيان شان” يتنبأ بفوز بلجيكا على فرنسا بالمربع الذهبى للمونديال

تبنأ الدب ” تيان شان”، اليوم الاثنين، فى حديقة حيوان روييف روشى، فى كراسنويارسك، فى روسيا، بنتيجة مباراة كأس العالم لكرة القدم بين بلجيكا وفرنسا، المقرر تنظيمها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات نصف النهائى لبطولة كأس العالم 2018، لتحديد الفريق الفائز والذى سيتمكن بالتالى من خوض المباراة النهائية للمنافسة على كأس البطولة.

وجاء تنبؤ الدب ” تيان شان”، البالغ من العمر 11 عامًا، فى صالح بلجيكا، حيث تحرك نحو إناء من البلاستيك يحمل علم بلجيكا وأمسكه بفمه، لتأتى التوقعات بأن يكون الحظ حليف المنتخب البلجيكى فى مباراته المرتقبة، وقد سبق وتنبأ القط “أخيل” بفوز منتخب روسيا المضيف لكأس العالم 2018 فى مباراة الافتتاح أمام المنتخب السعودى، وكذلك بفوز الدب الروسى أمام المنتخب المصرى، وهو ما تحقق بالفعل فى المبارتين، كما تنبأ بفوز منتخب البرازيل فى مباراته الأخيرة أمام كوستاريكا، الأمر الذى تحقق أيضًا.

كما تنبأ النمر “آمر”، فى حديقة حيوانات روييف روشى فى كراسنويارسك، فى روسيا، بنتيجة مباراة كأس العالم لكرة القدم بين أوروجواى وروسيا، وكانت المتحدثة باسم متحف الأرميتاج ماريا خاتونين، قد أعلنت – فى وقت سابق – جاهزية القط “أخيل” للعمل فى فترة نهائيات كأس العالم وتوقع نتائج مبارياتها، بعدما قام بذلك فى كأس القارات 2017.

واستخدام الحيوانات فى التنبؤ بنتائج المباريات هو أمر تقليدى يستخدم خلال البطولات الكبرى مثل كأس العالم، فقبل مباراة مصر وروسيا خلال نفس البطولة، تنبأ حيوان ليمور فى حديقة حيوان بمدينة إيكاترينبرج الروسية، بأن روسيا ستفوز على مصر، فى إطار مباريات المجموعة الأولى، وهو الأمر الذى تحقق بالفعل، ولم يكن هذا الاستخدام الأول للحيوانات لحمل البشرى السارة لجماهير الكرة حول العالم فى بطولات كأس العالم، بل سبقه اللجوء لحيوانات مثل الباندا والنسر والفيل والأخطبوط والنسر والسلحفاة والديك والقط.