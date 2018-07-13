الفيفا يحدد موعد انطلاق كأس العالم 2022

أكد غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أنه أبلغ جميع الاتحادات المحلية والقارية بموعد كأس العالم 2022، المقررة إقامتها في قطر، في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

ويقام مونديال 2022 في الخريف بسبب ارتفاع الحرارة في فصل الصيف، وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه أخبر الاتحادات لتضع برنامجها مع وضع موعد كأس العالم في الحسبان.

وقال إنفانتينو: “أخبرت جميع الاتحادات بموعد نهائيات كأس العالم 2022، وهو قرار جيد لأننا لا نستطيع لعب كرة القدم في يونيو ويوليو في قطر”.

وعاد رئيس الفيفا ليبقي الباب مفتوحًا أمام إمكانية مشاركة 48 منتخبًا في كأس العالم 2022 وقال: “هذا الموضوع ستتم مناقشته مع قطر (مستضيفة البطولة) أولًا، ثم مع بقية الأطراف بعد ذلك”.

بوتين يسلم راية بطولة كأس العالم المقبلة لكرة القدم لأمير قطر يوم الأحد.

وقال مسؤول في الكرملين اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم غياني إنفانتينو، سيحضرون مراسم تسليم راية البطولة المقبلة لكأس العالم لكرة القدم لقطر، يوم الأحد.

وقال يوري أوشاكوف مستشار الكرملين لشؤون السياسة الخارجية للصحفيين، إنه من المتوقع أيضًا أن يناقش بوتين مع أمير قطر الوضع في الشرق الأوسط في اجتماع منفصل في اليوم نفسه.