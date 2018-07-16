كرواتيا تحتفل رغم خسارة لقب المونديال

على الرغم من خيبة الأمل وضياع حلم التتويج الأول لها في المونديال، تواصلت احتفالات مئات الآلاف من الجماهير الكرواتية في العاصمة زغرب وفي عدة مدن أخرى، عقب صافرة نهاية مباراة نهائي مونديال روسيا 2018 بين فرنسا وكرواتيا.

وتوج المنتخب الفرنسي بلقبه الثاني في المونديال بعدما دك شباك المنتخب البلقاني بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي احتضنه ملعب (لوجنيكي) بالعاصمة موسكو.

وتجمع أكثر من 100 شخص في الميدان المركزي بالعاصمة زغرب لمتابعة مباراة النهائي عبر شاشة عملاقة، والآمال تملأهم من أجل حلم التتويج الأول لمنتخبهم بالبطولة الكروية الأرفع شأنا على سطح الأرض.

إلا أن هذه الآمال سرعان ما تحولت لإحباط بعد الهدف الذاتي الذي سجله المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بالخطأ في مرماه بعد 18 دقيقة من البداية.

ولكن الرد السريع من لاعبي كرواتيا بقدم إيفان بيريسيتش بعد 10 دقائق، أثلج صدور الحاضرين وأعاد لهم الثقة والهدوء مرة أخرى.

ومع مرور دقائق المباراة، وإحكام لاعبو فرنسا قبضتهم على مجريات الأمور، أدخل الشك لقلوب الكرواتيين، ليتأكد بهدفين متتاليين لفرنسا في الشوط الثاني قضيا على أي آمال في العودة في نتيجة اللقاء.

ورغم حالة الإحباط التي انتابت هذه الحشود، إلا أنهم صمموا على تحية لاعبيهم “الأبطال” بالتصفيق والإعلام، لاسيما عند ظهور قائد منتخبهم لوكا مودريتش على منصة التتويج للحصول على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ورددت الجماهير الحاضرة في مختلف الأماكن الأغاني الوطنية، وتستعد العاصمة البلقانية لتحضير استقبالا حافلا لدى عودة بعثة المنتخب الكرواتي من روسيا غدا الإثنين، والتي ستمتد حتى القصر الرئاسي الذي سيشهد استقبال رئيسة البلاد، كوليندا جرابار كيتاروفيتش، والتي كانت حاضرة في مباراة النهائي، للاعبين.