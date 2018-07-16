رونالدو من تورينو: جئت الى هنا لأضع بصمة في تاريخ اليوفي

انطلق قبل قليل المؤتمر الصحفي الخاص، بتقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كلاعب جديد في فريق يوفنتوس الإيطالي.

وفيما يلي أهم ما جاء فيه :

– يوفنتوس واحد من أفضل الفرق في العالم، لقد كان قرارًا اتخذته منذ فترة طويلة، إنه قرار سهل مقارنة بحجم النادي، إنها خطوة مهمة لمسيرتي.

– هنا يوجد مدرب عظيم، ورئيس يطمح للفوز باستمرار، كان من السهل اتخاذ القرار للمجئ إلى هنا.

– أنا شخص يفكر في الحاضر، ما زلت صغيرًا جدًا، ودائمًا ما أحب التحديات، من سبورتنج إلى مانشستر والآن يوفنتوس، إنه تحدٍ وأنا مستعد تمامًا”.

– اللاعبون في عمري عادة ما يذهبون إلى دول أخرى، بكل الاحترام الواجب، فإن وجودي في هذا النادي الكبير في هذه المرحلة يجعلني سعيدًا جدًا، أشكر يوفنتوس على الفرصة العظيمة التي منحني إياها.

-التاريخ في ريال مدريد كان رائعًا، أشكر المشجين، ولكن الآن أريد أن أكرس نفسي لهذه المرحلة الجديدة من حياتي، لا أستطيع الانتظار من أجل اللعب، أنا متحمس للغاية، وأريد أن أظهر للإيطاليين أنهم على مستوى عال للغاية.

-لقد صنعت قصة رائعة وكبيرة جدًا في ريال مدريد، وأشكر النادي لأنه ساعدني في كل شيء.

– لا أعتقد أن هناك مدريديستا يبكون بسبب رحيلي، لأنهم يدركون إنها مرحلة جديدة في حياتي.

– أريد أن أترك بصمة على تاريخ يوفنتوس وأنا سعيد جدًا بهذا التحدي، الدوري الإيطالي بطولة صعبة وتكتيكية للغاية، في مسيرتي لم يكن أي شيء سهل، أنا رجل أحب الخروج من الصعوبات، أنا واثق بنفسي وزملائي.

-دوري الابطال بطولة يريد الجميع الفوز بها، لكن الأمر صعب للغاية، يوفنتوس اقترب كثيرًا من الفوز باللقب، لكن النهائيات دائمًا مجهولة، لذلك آمل أن نحققها معًا.

-بعد أن صفق الحاضرون طويلا له، قال رونالدو

“لحظة رائعة بالنسبة لي، إنه ترحيب رائع، ولهذا أشكر كل شخص هنا، من كان في الملعب والتدريبات في المطار، وسأقدم كل إجاباتي في الملعب”.

– في ليلة النهائي لم أكن قد اتخذت القرار بعد، أشكر الرئيس على التفكير بي، الوصول لهذه المرحلة حافز كبير، أنا مختلف عن الآخرين.

لقد قابلت المدرب أليجري بالفعل، وسأبدأ التدريبات في الثلاثين من الشهر الجاري، أريد أن ألعب في الدوري منذ اليوم الأول”.

-لم آت إلى هنا في إجازة، أريد أن أفوز مع يوفنتوس، أنا هنا من أجل ترك بصمة في تاريخ هذا النادي، وأنا متأكد من أن كل شيء سيكون على ما يرام.

-الكرة الذهبية لا تهمني حاليا، بالتأكيد أرغب بالفوز دائمًا وأن أكون الأفضل، لو سارت الأمور على ما يرام ربما أفوز بها مرة أخرى، لكنها بالتأكيد لن تجعلني أقلق من أجلها.

– لقد منحني يوفنتوس فرصة عظيمة، إنها خطوة للأمام في مسيرتي، ليس من قبيل المصادفة فاز يوفنتوس بالألقاب السبعة الأخيرة في إيطاليا، أشعر بالشرف أن يوفنتوس فكر بي، وأتمنى أن أصل به إلى أعلى مستوى ممكن.

-أريد أن أكون الأفضل في الملعب، في التدريب، ومع الصغار، إنها لحظة خاصة، لقد وقّعت لأربع سنوات وأنا متأكد أنني سوف أعطي متعة للجماهير.

-لم أتحدث مع كارلو أنشيلوتي، ولكنه شخص سأحمله دائمًا في قلبي لأنه أعطاني الكثير، سيكون من الجميل أن نلتقي مرة أخرى.

-المنافسة على أفضل هداف في إيطاليا؟ ليس لدي أي منافسة مع لاعبين آخرين، لا أحب أن أقارن نفسي بالآخرين، أنا مهتم بالفوز فقط.

-بنعطية؟ لقد وجهنا لبعضنا البعض ضربات في دوري الأبطال وكأس العالم، إنه مدافع رائع وسيكون من الممتع اللعب بجانبه.

-العمر لا يهم، أشعر أنني بحالة جيدة، أنا متحمس، لا أستطيع الانتظار من أجل البدء.