الملياردير “وارن بافيت” يتبرع لمؤسسات خيرية بأسهم قيمتها 3.4 مليار دولار

أعلنت “بركشاير هاثاواي” أن مديرها التنفيذي “وارن بافيت” تبرع بأسهم يمتلكها في الشركة بقيمة 3.4 مليار دولار لخمس مؤسسات خيرية خلال العام الجاري.

وأضافت الشركة أن “بافيت” حوّل ما يقرب من 11.8 ألف سهم الفئة “أ” إلى 17.8 مليون سهم من الفئة “ب” من أجل هذه التبرعات.

وبناء على تصريحات أطلقها “بافيت” منذ سنوات، فإن جزءا كبيرا من ثروته سيذهب لصالح مؤسسة “بيل ومليندا” الخيرية التي يترأسها صديقه “بيل جيتس” وزوجته.

وبالفعل، ذهب 13.5 مليون سهم – سعر إغلاقه في جلسة الإثنين 192 دولارا – إلى مؤسسة “بيل ومليندا” أي بإجمالي 2.6 مليار دولار.

أما المؤسسات الأربع الأخرى التي تبرع لها “بافيت” فهي: “سوزان طومسون بافيت” و”شيروود” و”هاوارد بافيت” و”نوفو”.